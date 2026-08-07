HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da taşlı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Konya’da bir inşaatta işçiler arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yapımı devam eden konut inşaatlarının şantiyesinde meydana geldi.

Konya’da taşlı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Konya’da bir inşaatta işçiler arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yapımı devam eden konut inşaatlarının şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçiler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi bıçakla, 1 kişi ise taşla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi‘ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya’da taşlı bıçaklı kavga: 4 yaralı 1

Konya’da taşlı bıçaklı kavga: 4 yaralı 2

Konya’da taşlı bıçaklı kavga: 4 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de sünger deposunda yangınİzmir'de sünger deposunda yangın
Dron saldırısında Türk mürettebatın yaralandığı gemi Samsun’a getirildiDron saldırısında Türk mürettebatın yaralandığı gemi Samsun’a getirildi

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.