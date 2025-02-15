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Köpeği parçalayıp bir kişiyi yaraladı! Kocaeli'de yaşanan korkunç anlar kamerada...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 16:50
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Kocaeli'de başıboş gezen pitbull, köpeğe saldırarak parçaladı. Pitpull saldırısından kurtarılmak istenen köpek, can havli ile sahibinin elini ısırdı. Pitbullun başıboş gezdiği ve köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köpeği parçalayıp bir kişiyi yaraladı! Kocaeli'de yaşanan korkunç anlar kamerada...

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde tek başına ağzında koruma kalkanı bulunmadan dolaşan pitbull, korku dolu anlar yaşattı. Başıboş gezen pitbull, sahipli köpeğe saldırarak sırtından ısırdı. Pitbulldan kurtarılmaya çalışılan köpek, yanlışlıkla sahibini elinden ısırdı. Pitbullun köpeğe saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pitbull, daha sonra cadde ortasında araçlar arasında dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı ambulansla hastaneye götürdü. Pitbull cinsi köpek ise belediye ekipleri tarafından bayıltılarak yakalandı. Ancak ekipler, yaralı köpeğe ulaşamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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"KÖPEĞİM CAN HAVLİ İLE DİŞLERİNİ BENİM ELİME GEÇİRDİ"

Eli köpeği tarafından ısırılan Sinan Tokatlı, "Pitbull, köpeğimizi ısırdı. Ayırmaya gittik ancak bırakmadı. Biz onu kurtarmaya çalışırken köpeğim can havli ile dişlerini benim elime geçirdi. Hastaneye gidip aşılarımı ve pansumanımızı yaptırdık" ifadelerini kullandı.

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"PİTBULL İNSANLARA SALDIRMIŞ, BİZİM KÖPEĞİMİZİ DE PARÇALADI"

Köpeği ve babası pitbull tarafından ısırılan Emir Kaan Tokatlı, "2 kişi buraya pitbull salmış. Pitbull insanlara saldırmış. Bizim köpeğimizi de parçaladı, sırtından ısırdı. Muhtemelen köpeğimiz ya felç olacak ya da yaşayamayacak. Babam köpeğimizi kurtarmaya çalışınca köpeğimiz elinden ısırdı" dedi.

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Erol Tokatlı ise, "Pitbull, senelerdir baktığımız köpeği parçalamış. Yasaklı köpeği bırakmışlar, bilerek yapılmış. Pitbullu kimin bıraktığını bilmiyorum. Oğlumu elinden yaralandı. Hastaneye götürmüşler. Bunlara çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli köpek Pitbull saldırı
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