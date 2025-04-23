HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Köpeği yeğenine saldıran amcaya para cezası

Afyonkarahisar’da amcasının köpeğinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çocuğun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi amcaya ise 86 bin 358 TL para cezası kesildi.

Köpeği yeğenine saldıran amcaya para cezası

Olay, Çobanlar ilçesi Göynük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynük İlkokulundan öğle yemeği için evine giden 9 yaşındaki E.Ç. kapı komşusu olan amcası Y.K. ‘ye ait olan köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve tedbiren kuduz aşısı yapılan E.Ç.’nin tedavisi devam ederken, köpeğin sahibine 86 bin 358 TL’lik cezai işlem uygulandı. Yapılan incelemelerde E.Ç.’nin iki gündür bağlı olmadan dolaştığı tespit edilen köpeğin saldırısına uğradığı belirlendi. E.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandıBaronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

Anahtar Kelimeler:
köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.