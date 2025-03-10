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  4. Köpek saldırısında hayatını kaybeden Rana'nın otopsi raporu tamamlandı! Kahreden 'boyun ve omuz' detayı

Köpek saldırısında hayatını kaybeden Rana'nın otopsi raporu tamamlandı! Kahreden 'boyun ve omuz' detayı

10.03.2025 13:49
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Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin, ilk otopsi raporu tamamlandı. Raporda; talihsiz kızın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden Rana'nın otopsi raporu tamamlandı! Kahreden 'boyun ve omuz' detayı

Olay, 7 Mart günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı. Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.

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BAŞKA BİR ÖLÜM NEDENİNE RASTLANMADI

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsiye dair rapor çıktı. Raporda, Rana’nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

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KÖPEKLERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili 3 görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya sokak köpeği
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