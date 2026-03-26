Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalmıştı: Belediye ve Valiliğe dudak uçuklatan tazminat cezası!

Manisa'da küçük bir çocuk köpek saldırısından kaçmak isterken feci bir kaza geçirmişti. Kaçarken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan talihsiz çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluşmuştu. Yürütülen soruşturmada mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi. Mahkeme, Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin olayla ilgili 10 milyon 252 bin liralık tazminat ödemesine hükmetti.

24 Ekim 2022 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN FECİ BİR KAZA GEÇİRDİ.

Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen saldırının ardından ağır yaralanan E.K. uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

KALICI HASAR OLUŞMUŞTU

Hayati tehlikeyi atlatan E.K.'nin yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

VALİLİK VE BELEDİYELERE TAZMİNAT CEZASI!

Olayın ardından aile tarafından yapılan başvuru sonrasında Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine karar verildi.

DUDAK UÇUKLATAN MEBLAĞ

Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

