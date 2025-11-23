HABER

Köprü üstünde çarpışan otomobiller bahçeye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolu otoban köprüsü üzerinde çarpışarak kontrolden çıkan iki otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolu otoban köprüsü üzerinde çarpışarak kontrolden çıkan iki otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu. Araçların hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Köprü üstünde çarpışan otomobiller bahçeye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı 1

Kaza, D-650 kara yolu Arifiye geçişi Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. (35) idaresindeki otomobil ile Ahmet Y.T. (39) kontrolündeki 54 TN 020 plakalı araç otoban köprüsü üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar bariyerleri de aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince Hünkar Varlı (51), Ahmet Y.T., Ş.K. (39), E.V. (57) ve A.E.A. (40) isimli 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edildi. Hünkar Varlı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

