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Korku edebiyatının önemli ismi Şafak Güçlü hayatını kaybetti

Korku edebiyatının üretken kalemlerinden Şafak Güçlü, 28 Temmuz 2025 tarihinde, 47 yaşında hayatını kaybetti. Güçlü’nün bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Korku edebiyatının önemli ismi Şafak Güçlü hayatını kaybetti
Cansu Akalp

Korku edebiyatının önemli ismi Şafak Güçlü, 47 yaşında hayatını kaybetti. Durumunun ciddileşmesi üzerine, pazar gecesi hastaneye kaldırılmıştı. Yazarın kitaplarını yayımlayan Mühür Kitaplığı Yayınları tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili yazarımız, dostumuz, kardeşimiz Şafak Güçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bize kattıklarıyla anılarımızda yaşayacak. Ailesine, dostlarına ve tüm edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz…" denildi.

Korku edebiyatının önemli ismi Şafak Güçlü hayatını kaybetti 1

Şafak Güçlü Kimdir?

1978 İstanbul doğumludur. Beş yaşında oyunculuğa, altı yaşında piyano çalmaya başlamıştır. İlk, orta ve lise eğitiminin hemen ardından Akademi İstanbul Ekran Sunuculuğu ve Oyunculuk bölümlerini bitirmiştir. 2004 yılında, Türkiye’nin ilk Türk korku filmi olan ve tamamı kendi kültüründen beslenen “Büyü” filmini yazmıştır. 2005 yılında, Türkiye’nin ilk gençlik komedi serisi olan “Çılgın Dersane” serilerini yazmaya başlamıştır. 2014 yılına gelindiğinde, Türkiye’nin İlk İslami-Anadolu Folk Korku Romanı serisi “Ötekiler”i yazmıştır.

Sırasıyla 2014’de Lohusa “Ümmü Sübyan”, 2015’de Siccin “Amel Defteri”, 2016’da Karabasan, 2017’de Büyü “Lanetin Şafağı” adlı eserleri yayımlanmıştır. 2018’de Vesvese adlı yeni bir seriye başlamıştır. Serinin ilk kitabı Vesvese Dabbetü’l Arz’ı yayımlamıştır. 2020 yılı başında gençlik korku serisinin ilk kitabı olan Dark Lord “Üç Harfliler”i ve çocuklar için yazdığı, Korku Avcıları, Gofret’in Maceraları ve Gofret’in Maceraları “Kayıp Bebekler” i yayımlamıştır. Yine Türkiye de bir ilk olan iki yazarlı ilk gerilim romanı “Kırmızı Çan”ı, şair/yazar Berna Olgaç ile birlikte kaleme almıştır. Güçlü, 2022 yılından bu yana “İQ Yapım” ile birlikte Türkiye turnesi kapsamında öğrencilerle buluşarak, “Bir hayalimiz var!” seminerlerinde, yazarlık eğitimleri vermekteydi.

ESERLERİ:

LOHUSA Ümmü Sübyan
SİCCİN “Amel Defteri”
SİCCİN “Musallat”
KARABASAN
BÜYÜ
VESVESE
DARK LORD “Üç Harfliler”
KAN FERMANİ
KIRMIZI ÇAN
KORKU KÜTÜPHANESİ
KORKU AVCILARI
GOFRETİN MACERALARI 1
GOFRETİN MACERALARI KAYIP BEBEKLER

Korku edebiyatının önemli ismi Şafak Güçlü hayatını kaybetti 2

FİLMLERİ

BÜYÜ
BÜYÜ 2
ÇILGIN DERSANE 1
ÇILGIN DERSANE KAMPTA
ÇILGIN DERSANE YENİ NESİL
ÇILGIN DERSANE ADA
ÇILGIN DERSANE 5
ARAF 3
THE CROOSBREED

DİĞER DENEYİMLERİ

14 YIL PROFESYONEL MÜZİK VE SAHNE ÇALIŞMALARI
4 YIL RADİO PROGRAMCILIĞI
4 YIL TİYATRO OYUNCULUĞU
5 yaşından bu yana birçok Dizi ve Sinema oyunculuğu
Perihan Abla(Dizi)
Oğlum oğlum(Sinema)
Ferhunde Kalfa(Dizi)
Var Sayalım İsmail(Dizi)
Miras(Sinema)
Hepsi (Dizi)
Kollama(Dizi)

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Anahtar Kelimeler:
korku edebiyat
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