Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! İsrail'in şeytani planı bu kez farklı: "Gazze yanıyor, demir yumrukla saldırıyoruz"

İsrail ordusu, Gazze kent merkezine geniş çaplı yeni bir kara harekatı başlattı. Filistin basını gece boyu patlamalar yaşandığını yazdı. İsrail basını patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden duyulduğunu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını duyurdu. The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD basınında da Gazze’ye tankların girdiği, gece boyu harekat olduğu belirtilirken "İsrail askeri birlikleri Gazze’yi tamamen ele geçirmek için harekat başlattı" dendi.

ABD'li bir yetkili gece yarısı başlayan harekat hakkında "Trump yönetimi İsrail'i durdurmayacak ve Gazze'deki savaşla ilgili kendi kararını vermesine izin verecek." demişti. Bir başka yetkili ise "Bu Trump'ın savaşı değil, Bibi'nin savaşı ve bundan sonra ne olursa olsun o sorumlu olacak." açıklamasını yapmıştı.

"ÇOK KISA BİR ZAMAN DİLİMİMİZ VAR"

Saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Hamas’a ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrailliler operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimimiz olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız kalmadı, muhtemelen önümüzde günler ve belki de birkaç hafta var. Bir numaralı tercihimiz, Hamas’ın ’silahsızlanacağız, artık tehdit oluşturmayacağız’ dediği müzakereli bir çözümle bu işin sona ermesi."

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN "GAZZE YANIYOR" PAYLAŞIMI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Gazze yanıyor" ifadesini kullanan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GAZZE'DEN İLK GÖRÜNTÜLER

AÇLIK DA ÖLDÜRÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi’nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının da aktarıldığı açıklamada, "Böylece 145’i çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 425’e ulaştı. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 30’u çocuk 147 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

(AA-İHA-DHA)