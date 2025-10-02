Korkuluklardan tırmanıp, penceredeki kediyi çaldılar

Olay, 28 Eylül'de saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Batman K.'ye ait müstakil evin ikinci kat penceresinde duran beyaz renkli British shorthair cinsi kediyi gören 2 çocuktan biri, pencere korkuluklarına tırmandı. Çocuk, buradaki kediyi aldıktan sonra indi. Daha sonra sokakta kediyi sevip fotoğraf çektiren 2 çocuk, bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şikayet sonrası Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, pencereden aldıkları kediyi bir süre sevdikten sonra sokağa bıraktıklarını söyledi.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır