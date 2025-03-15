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  4. Korkunç anlar anbean kaydedildi... Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı!

Korkunç anlar anbean kaydedildi... Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı!

15.03.2025 09:12
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.03.2025 09:12
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Bursa'da Bahattin O., sokakta tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Şüpheliyi mahalleli engelledi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H. arasında sokakta tartışma çıktı. Bahattin O., yanında bulunan bidondaki benzini Vildan H.'nin üzerine döktü. Elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken şüpheliyi gören mahalleli, olaya engel oldu. Bahattin O., kendisini engelleyenlere, 'Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi" diye sordu.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada Vildan H.'nin de çevredekilere, dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak 15-20 gün önce ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

BİDONLA DÖKÜP ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin eline aldığı bidondaki sıvı maddeyi kadının üzerine döktüğü ve ateşlemek üzereyken çevredekiler tarafından engellendiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Bursa ateş erkek kız arkadaş sevgili Kadın
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