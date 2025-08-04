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Korkunç bir kadın cinayeti daha: Cezaevinden izinli çıkıp karısını canlı canlı yaktı!

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Çiğdem Sevinç

Karabük’te dehşet! Cezaevinden izinli çıkan Mehmet Derya, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek tartışma çıkardı. Kavgada kendini ve eşini odaya kilitleyen cani evi ateşe verdi. İncelemede kadının dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelmişti. Kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası karı kocanın cansız bedenleri bulunmuştu.

Korkunç bir kadın cinayeti daha: Cezaevinden izinli çıkıp karısını canlı canlı yaktı! 1

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Yaşanan olay sonrası polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede çok sayıda suç dosyası bulunan ve Karabük Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Derya (41) 1 Ağustos tarihinde 10 günlük izinli olarak çıktığını tespit etti. Daha önce ‘tehdit', ‘kadına karşı basit yaralama' ve ‘kasten yaralama' gibi suçlardan dolayı evden uzaklaştırma cezası sonrası tutuklanarak cezaevine konulan eşi Mehmet Derya'dan ayrılmak isteyen Semra Derya ise, ocak ayında boşanma davası açmış.

Korkunç bir kadın cinayeti daha: Cezaevinden izinli çıkıp karısını canlı canlı yaktı! 2

ODAYA KİTLEYİP YAKMIŞ

Mehmet Derya, boşanma aşamasındaki eşinin evine gelerek kavga edip tartıştıktan sonra, evin küçük odasına kendilerini kilitleyerek, odayı ateşe verdiği, yapılan ilk incelemede ise karı kocanın çıkan dumandan zehirlendiği tespit edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Karabük
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