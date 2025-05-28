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Korkunç bir ölüm: Tıkan hazneye müdahale etmek istedi faciayı yaşadı... Beton pompasının haznesine sıkıştı!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık (42) hayatını kaybetti.

Korkunç bir ölüm: Tıkan hazneye müdahale etmek istedi faciayı yaşadı... Beton pompasının haznesine sıkıştı!
Çiğdem Sevinç

Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında meydana geldi. Operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi. Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılık’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Operatör Diyarbakır beton
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