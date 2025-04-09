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Korkunç cinayetin adresi Gaziantep! Cesedi parçalara bölüp havalandırma boşluğuna atmışlar...

Gaziantep'te Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu’nun eşi M.İ., haber alamadığını söyleyerek kocası hakkında kayıp ilanında bulundu. Yazılımcının evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu’nun eşi M.İ.'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Korkunç cinayetin adresi Gaziantep! Cesedi parçalara bölüp havalandırma boşluğuna atmışlar...
Çiğdem Sevinç

Olay, 6 Nisan’da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.

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PARÇALAYIP, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA ATIP, ÜSTÜNÜ TOPRAKLA ÖRTMÜŞLER

Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi. İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu.

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TOPRAK GÜNLER ÖNCE ALINMIŞ

Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan’da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

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6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Toprak Gaziantep ceset
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