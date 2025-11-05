HABER

Korkunç manzara: Bahçelerde yarıklar, duvarlarda ise obruk ve çatlarlar oluştu... "Önlem alınmazsa tehlike büyüyebilir"

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bazı meyve bahçelerinde obruklar, evlerin duvarında gözle görülen çatlaklar oluştu. Eğirdir Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Nail Göztaş, son dönemde artan bilinçsiz sondaj faaliyetlerinin zemini olumsuz etkilediğini belirterek, “Mühendislik kontrolü olmadan yapılan bu sondajlar, ciddi risk oluşturuyor. Bazı bahçelerde yarıklar ile bahçe evlerinin duvarında çatlaklar ve küçük obruklar tespit ettik” dedi.

Eğirdir ilçesinin genelinde ve Bağlar Mahallesi'nde son aylarda bazı bahçelerde küçük obruklar oluşurken, evlerin duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi. Bölgede inceleme yapan Eğirdir Belediyesi ekipleri, çok sayıda bahçe ve evin zemininde derin yarıklar ile duvar ve kolonlarda çatlaklar tespit etti.

'VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Eğirdir Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Nail Göztaş, bölgede yaptıkları incelemelerin ardından uyarılarda bulundu. Son dönemde artan bilinçsiz sondaj faaliyetlerinin zemini olumsuz etkilediğini belirten Göztaş, "Yaşanan susuzluk sonrası vatandaşlarımız, bahçelerinde kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu açtırmaya başladı. Ancak mühendislik kontrolü olmadan yapılan bu sondajlar, ciddi risk oluşturuyor. Bazı bahçelerde yarıklar ile bahçe evlerinin duvarında çatlaklar ve küçük obruklar tespit ettik. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sondaj vurma konusunda mutlaka yetkililerle irtibat kurulmalı, aksi halde hem kendi can ve mal güvenlikleri hem de komşuların güvenliği tehlikeye giriyor" dedi.

'DURUMU HAFİFE ALMAYALIM'

Belediye ekiplerinin tespit çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, riskli bölgelerde vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Göztaş, şüpheli hareketlenme gören vatandaşların yetkililere durumu bildirmesi gerektiğini belirterek, "Ev ve bahçelerinde bu şekilde yarık, çökmeler ya da çatlaklar meydana gelen vatandaşların mutlaka belediyeye ve ilgili kurumlara bilgi vermelerini istiyoruz. Durumu hafife almayalım, önlem alınmazsa tehlike büyüyebilir" diye konuştu.

KURAKLIK VE BİLİNÇSİZ SONDAJ TEHLİKESİ

Yetkililer, küresel ısınmanın etkilerinin ve uzun süredir devam eden kuraklığın yer altı su seviyelerini düşürdüğünü belirtirken, kontrolsüz sondaj faaliyetlerinin yer altı boşluklarına ve zeminde stabilite kaybına neden olabileceğini ifade etti. Eğirdir ilçesinde bu tür sorunların artabileceğine dikkat çekilirken, resmi izinler ve teknik çalışmalar olmadan sondaj açılmaması gerektiği kaydedildi.

EĞİRDİR'DE SU YÖNETİMİ İÇİN YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Belediye yetkililerinin, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için yeni planlamalar üzerine çalıştığı da kaydedildi. Önümüzdeki süreçte tarımsal sulama sistemlerinin modernize edilmesi ve yer altı su kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirme kampanyalarının başlatılması bekleniyor.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

