Korkunç olay! Baba ve oğlu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Erzincan’da bir evden gelen silah seslerini duyan komşular polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler baba ve oğlunu tabancayla vurulmuş halde ölü olarak buldu. İlk incelemede babanın, oğlunu vurduktan sonra kendi yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri 716 sokaktaki ikamete gitti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ŞÜPHESİ

Savcılıktan alınan izin sonrası eve girildi. Evde yatakta Yasin Karakoç (34) ve avluda da baba Reşit Karakoç’un cansız bedeni bulundu. İkisinin de tabancayla vurularak öldükleri belirlendi.

Yapılan ilk incelemede babanın oğlunu vurduktan sonra kendisini de vurarak yaşamına son verdiği üzerine duruluyor.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yürütürken cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

25 Kasım 2025
Kaynak: İHA
