Korkunç olay! Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı! Cinayetin ardından intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Halil İbrahim K., bir otelde çalışan karısı Büşra K.'yı saat 16.00'da işten alarak eve gitmek için yola çıktı. Yolda kıskançlık yüzünden tartışan ikili evde de tartışmaya devam etti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, Büşra K. eşine "Sende boşanacağım" demesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ önce karısını silahla vurdu daha sonra evde bulunan kızı S.K.'ya namluyu yöneltti. Kızı can havliyle balkondan kaçarken hemen abisi C.E.K.'yi aradı. O esnada baba Halil İbrahim K., namluyu kendine doğrultarak ateş etti.

Silah sesi sonrası olay yerine acil servis ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Büşra K. ve Halil İbrahim K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı geniş çaplı inceleme sonrası çiftin cenazeleri Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi.Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır