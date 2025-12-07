Günümüzde de etkin olduğu tahmin edilen korsanların yapılan araştırmalara göre her yıl 13 milyar ile 16 milyar arasında maddi zarara ve kayba neden olduğu bilinmektedir. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu’nda korsanların etkin olarak var olduğu tespit edilmiştir. Çoğunlukla ganimet elde etmek amacı ile deniz araçlarına saldırılar gerçekleştiren korsanlar, bu ganimetlere bazen esir bazen de değerli yükler taşıyan gemilere saldırılar düzenleyerek ulaşır.

Türkçe'de korsan kelimesi denizde; gemi, mal ve insan gaspını yağmalamaları içermekte olan deniz haydutluğu ya da deniz eşkıyalığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Ancak Latince dilinde cursus kelimesinden türemiştir ve tam tersi bir anlama karşılık gelmektedir.

Osmanlı Devleti’nde korsanlar deniz komando sınıfı olarak değerlendirilmiştir. En büyük üsleri Cezayir’de olan korsanlar neredeyse tüm büyük Türk amirallerinin yetiştiği merkez olarak kabul edilmektedir. Korsanlar ile ilgili kitaplarda filmlerde dikkat çeken durumlardan biri de gözlerine bant takmalarıdır.

Korsanların göz bandı takmasının asıl nedeni nedir?

Kostümlü partilerde, filmlerde, tiyatro oyunlarında, romanlarda sık sık yer alan korsanlar bir gözlerini kapatan bir göz bandı takmaları ile tanınırlar. Bir aksesuar olarak her korsanın bir gözüne bant taktığına inanılmaktadır. Korsanlar hakkında gerçek olduğuna inanılan başka durumlarda bulunmaktadır.

Örnek olarak korsanların hazinelerini hangi nedene bağlı olduğu bilinmeyen bir şekilde gömdükleri bilinmektedir. Korsanların saldırılarına maruz kalınan bölgelerdeki halk arasındaki konuşmalar korsanlar hakkında bazı doğru bilgiler vermekle birlikte çeşitli efsaneleri ve gerçek olmayan durumları da yaymaktadır.

Bir elinde kanca olan, omzunda papağan duran, bir gözü bantlı, özel şapkalı olarak düşünülen ve canlandırılan korsanlar bu farklı yönleri ve dikkat çekici özellikleri ile hep merak edilmişlerdir. Herhangi bir tarihi yazılı kaynak ve kesin kanıtlar bulunmamasına rağmen korsanlar ile ilgili bilinen bazı durumların gerçek olduğuna inanılmaktadır.

Korsanların tek gözlerini bir göz bandı ile kapatmasına dair de bilimsel olmayan ama inanılan birden fazla sayıda teori ve tahmin yer almaktadır. Bunlara göre korsanlar göz bandı takarak gözlerinin birini güneş ışığına diğerini ise karanlığa alıştırmaktadır.

Başka bir fikre göre ise korsanlar örnek olarak gece vakti güvertenin alt tarafında mum ışığında dururken göz bandı takmışlardır. Bu bant ile savaş ya da yeni bir saldırı planlaması yaparken yeniden güverteye çıkmaları gerektiğine dair gece görüşlerini hazırlamak için tek gözlerini kapatmaktadırlar.

Birçok araştırmacı, televizyoncu ve yazar bu konuda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bunlardan biri de 2007 yılında yapılan bir korsan özel programına yer veren Efsane Avcıları olmuştur. Bu programda birinin tek gözüne parlak ışık verilmiş ve diğeri ise göz bandı ile kapatılmıştır. Daha sonra kişi her iki gözün de gece görüşünü test eden bir göz doktoruna gönderilmiştir.

Doktorun muayenesi sonucunda tahmin edilen durum gerçekleşmiş ve kapatılmış olan gözün karanlığa daha hızlı bir şekilde uyum sağladığı fark edilmiştir. Bu sayede korsanların tek gözlerini kapatması ile ilgili yapılan çeşitli tahminlerden en güçlüsünün bu olduğuna karar verilmiştir. Ancak başka bir bilimsel kanıt ya da bilim insanını açıklaması yoktur.

Bilim insanları bu konu hakkında net kanıtlar bulunan açıklamalar yapmamıştır. Bu konu yalnızca halk arasında konuşulan tahminler yürütülen merak edilen ve bazı televizyon programlarında incelemeye alınarak araştırılan bir konu olarak kalmıştır.