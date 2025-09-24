Köşk’te yaşlı kadına çarpan sürücü tutuklandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu’na çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Beyköy mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (41) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pembe Şahinoğlu’na (70) çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şahinoğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü İ.K., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır