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Kosova’da meclis bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Kosova Meclisinin, yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildiği bildirildi. Kosova polisi, gerekli kontrol ve inceleme işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Kosova’da meclis bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Kosova Meclisi'nde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumu, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam ediyor.

Milletvekilleri, bugün 42'nci kez devam etmesi gereken oturum için sabah saatlerinde Meclis binasına giriş yaptı.

Meclis güvenliğinden sorumlu birimler, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Meclis'ten milletvekilleri ve gazetecileri tahliye etti.

Kosova polisinden olayla ilgili basına yapılan açıklamada, “Kosova polisi, ilgili savcılığı bilgilendirerek, polis müfettişleriyle birlikte mayın imha uzmanları ve ilgili birimlerle olay yerinde gerekli kontrol ve inceleme işlemlerini yürütmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kosova’da meclis bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı 1

"İNGİLİZCE KONUŞAN BİRİ ARADI"

Kosova Meclisi Genel Sekreter Vekili Arben Loshi de yerel basına yaptığı açıklamada, "İngilizce konuşan bir kişi arayarak binaya bomba yerleştirildiğini ve bombanın 10 dakika içinde patlayacağını söyledi." dedi.

Kosova Geleceği için İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj ise “Yaşananlar son derece anlamsız. Belki de bu, milletvekillerini meclisten uzaklaştırmak için kasıtlı bir telefon aramasıdır. Meclise saldıran normal bir insan olamaz.” dedi.

Yaşananların ardından meclisin Genel Kurul oturumu, yerel saatle 20:00’ye ertelendi.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de ülke meclisiyle aynı binada yer alıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kosova
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