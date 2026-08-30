Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Evinde ölü bulundu

Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1904. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında yaşayan Enver Göktepe (62) isimli şahıstan uzun süre haber alamayan komşuları evden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girerken Göktepe evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Göktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Göktepe'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır