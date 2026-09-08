HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Köy korucusu duvara asılı halde bulundu! Valilikte açıklama geldi

Diyarbakır'da korkunç olay! Kulp içinde duvara asılı halde birini gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın köy korucusu olduğu belirlendi. Valilikten konuyla ilgili açıklama geldi.

Köy korucusu duvara asılı halde bulundu! Valilikte açıklama geldi
Ufuk Dağ

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinde görenleri dehşete düşüren olay yaşandı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

İlçe çöplüğü yakınlarında bir kişinin istinat duvarında asılı olduğunu gören vatandaşlar, hemen polis ve jandarmaya haber verdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin, köy korucusu M.S. olduğu belirlendi. M.S.’nin Kulp’a bağlı Aygün köyüne kayıtlı olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde cansız bedeni istinat duvarına asılı halde bulunan güvenlik korucusu Mehmet Sevinç’in ölümüne ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Tanık araştırmaları, cep telefonu incelemesi ve ön otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şahsın intihar etmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmekte olup, detaylı adli soruşturma halen devam etmektedir” denildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar açıklandı!Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar açıklandı!
Şirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilimŞirketinden 122 milyon TL çaldı, paranın yarısını kumarda yedi: Pişman değilim

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kulp güvenlik korucusu valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Annesini görenler şaştı kaldı! ''İkizi gibi''

Annesini görenler şaştı kaldı! ''İkizi gibi''

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.