Köy korucusu duvara asılı halde bulundu! Valilikte açıklama geldi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinde görenleri dehşete düşüren olay yaşandı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

İlçe çöplüğü yakınlarında bir kişinin istinat duvarında asılı olduğunu gören vatandaşlar, hemen polis ve jandarmaya haber verdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin, köy korucusu M.S. olduğu belirlendi. M.S.’nin Kulp’a bağlı Aygün köyüne kayıtlı olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde cansız bedeni istinat duvarına asılı halde bulunan güvenlik korucusu Mehmet Sevinç’in ölümüne ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Tanık araştırmaları, cep telefonu incelemesi ve ön otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şahsın intihar etmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmekte olup, detaylı adli soruşturma halen devam etmektedir” denildi.