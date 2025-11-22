HABER

Köy muhtarı kazara meslektaşını vurdu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancayla ateş eden köy muhtarı, kazara yanında bulunan meslektaşını vurdu.

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Çavuşlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş etti. H.Ç.'nin tabancasından çıkan kurşun, yanında bulunan bulanan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar köyü muhtarı Mehmet Ulukaya'ya (46) isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ulukaya Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ulukaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Muhtar Kastamonu
