Köy okullarında ücretsiz tıraş!

Eskişehir’de Kucak Dolusu Hayaller Projesi kapsamında ilçede bulunan ortaokul öğrencileri ücretsiz tıraş edildi.Kucak Dolusu Hayaller Projesi kapsamında Alpu Fahrettin Kerim Gökay Ortaokuluna giden ekip, burada öğrencileri ücretsiz saç tıraşı olmalarını sağladı.

Eskişehir’de Kucak Dolusu Hayaller Projesi kapsamında ilçede bulunan ortaokul öğrencileri ücretsiz tıraş edildi.

Kucak Dolusu Hayaller Projesi kapsamında Alpu Fahrettin Kerim Gökay Ortaokuluna giden ekip, burada öğrencileri ücretsiz saç tıraşı olmalarını sağladı. Gönüllülük esasına göre yapılan çalışmada öğrenciler mutlu olurken, projenin farklı ilçe ve köy okullarında devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan proje koordinatörü Elif Tezanlar, "Geçen yıl da yaptığımız ücretsiz tıraş etkinliğimiz bu yıl da devam ediyor. Altı ilçemizde bu okulumuzu ziyaret ederek öğrencilere sevindirdik. Eğitim öğretim yılı süresinde farklı ilçe ve köylerde bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Öğrencilerimizin çocuklarımızın yüzlerini güldürmek tek amacımız" dedi.

Kaynak: İHA

