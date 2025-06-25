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Köyceğiz’de orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Beyobası sırtlarındaki ormanlık alanda başladı.

Köyceğiz’de orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı
Çiğdem Sevinç

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Beyobası sırtlarındaki ormanlık alanda başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edilirken, yangına havadan da helikopterlerle müdahale edildi.

Bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırdığı öğrenilirken, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin yayılması önlendi. Yoğun çabalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Muğla
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