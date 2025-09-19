HABER

Köyceğiz'deki "imar yolsuzluğu" soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiye adli kontrol

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "imar yolsuzluğu" soruşturması kapsamında aralarında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün de bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ö.Ö. ile Metin Y. ve oğlu Melikcan Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Y. savcılık tarafından 4 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Ö.Ö. 17 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Ö.Ö'nün verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletilerek Metin Y. İstanbul'da, oğlu Melikcan Y. de Köyceğiz'de dün gözaltına alınmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Köyceğiz
