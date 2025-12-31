HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köyceğiz’de Kürek Milli Takımı seçme testi gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından, 19-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milli Takım Hazırlık Kampları öncesinde düzenlenen Milli Takım Seçme Testi, Köyceğiz Gölü’nde başarıyla gerçekleştirildi.Toplam 82 ekip ve 120 sporcunun katıldığı seçme testleri, yüksek rekabet, disiplin ve sporcu azmiyle dikkat çekti.

Köyceğiz’de Kürek Milli Takımı seçme testi gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından, 19-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milli Takım Hazırlık Kampları öncesinde düzenlenen Milli Takım Seçme Testi, Köyceğiz Gölü’nde başarıyla gerçekleştirildi.

Köyceğiz’de Kürek Milli Takımı seçme testi gerçekleştirildi 1

Toplam 82 ekip ve 120 sporcunun katıldığı seçme testleri, yüksek rekabet, disiplin ve sporcu azmiyle dikkat çekti. Milli formayı hedefleyen sporcular, performanslarıyla teknik ekibin beğenisini kazanmak için Köyceğiz Gölü’nde ter döktü. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli ile birlikte Türkiye Kürek Federasyonu’nun Milli Takım Hazırlık Kamplarına katılacak sporcuların seçilmesi için, 82 ekip 120 sporcu ile gerçekleştirilen test yarışlarını izledi. Daha sonra Köyceğiz’in su sporları alanında uluslararası öneme sahip bir merkez olma yolunda önemli adımlarından biri olan Su Sporları Olimpiyat Hazırlama Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri yapıldıMersin’de Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri yapıldı
Bilecik’te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimiBilecik’te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.