Köyceğiz’de Kürek Milli Takımı seçme testi gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından, 19-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milli Takım Hazırlık Kampları öncesinde düzenlenen Milli Takım Seçme Testi, Köyceğiz Gölü’nde başarıyla gerçekleştirildi.

Toplam 82 ekip ve 120 sporcunun katıldığı seçme testleri, yüksek rekabet, disiplin ve sporcu azmiyle dikkat çekti. Milli formayı hedefleyen sporcular, performanslarıyla teknik ekibin beğenisini kazanmak için Köyceğiz Gölü’nde ter döktü. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli ile birlikte Türkiye Kürek Federasyonu’nun Milli Takım Hazırlık Kamplarına katılacak sporcuların seçilmesi için, 82 ekip 120 sporcu ile gerçekleştirilen test yarışlarını izledi. Daha sonra Köyceğiz’in su sporları alanında uluslararası öneme sahip bir merkez olma yolunda önemli adımlarından biri olan Su Sporları Olimpiyat Hazırlama Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA