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Köyceğiz’de kursiyerler emeklerini sergiledi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurs faaliyetlerini tanıtmak ve yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla sergi açıldı.Açılışta, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Köyceğiz’de kursiyerler emeklerini sergiledi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurs faaliyetlerini tanıtmak ve yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla sergi açıldı.

Açılışta, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Açılışta konuşma yapan Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Erken, "Bugün Köyceğiz’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün 2025-2026 eğitim öğretim döneminin kurslarını başarı ile tamamlamış olmanın memnuniyetini, kıvancını yaşamaktayız ve hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında, kurslarımızda ortaya çıkan Köyceğizli kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin sergisini gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda emek ve katkıda bulunan herkesi yürekten kutlayarak, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi halk oyunları gösterisi sundu. Günün anısına protokol üyelerine hediye takdiminde bulunuldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin üretmiş olduğu özel eserlerin tanıtıldığı sergi açılışı ilçe protokolü tarafından gerçekleştirildi. Pasta kesimi ile devam eden program, ilçe protokolünün el sanatları, dikiş-nakış, takı tasarım kurslarında kursiyerlerin yaptıkları el işi çalışmalarını içeren sergiyi gezmelerinin ardından sona erdi.

Serginin açılışına Köyceğiz Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, ilçe protokolü, Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Köyceğiz’de kursiyerler emeklerini sergiledi 1

Köyceğiz’de kursiyerler emeklerini sergiledi 2

Köyceğiz’de kursiyerler emeklerini sergiledi 3

Köyceğiz’de kursiyerler emeklerini sergiledi 4


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Köyceğiz
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