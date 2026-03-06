Köyceğiz’de minik öğrencilerden kadınlara anlamlı jest

Köyceğiz Anaokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladıkları etkinlikle kadınlara anlamlı bir sürpriz yaptı.

Köyceğiz Anaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlik, toplumda farkındalık oluşturmasıyla da dikkat çekti. Öğrenciler, sınıflarında kendi elleriyle hazırladıkları tokaları sokakta karşılaştıkları kadınlara takdim ederek Kadınlar Günü’nü kutladı. Miniklerin hediyeleri ve içten kutlamaları, vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu. Etkinlik kapsamında çocuklar hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, 8 Mart Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini küçük yaşta deneyimleme fırsatı buldu.

