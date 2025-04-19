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Köyceğizli öğrenciler Akıl ve Zeka oyunları turnuvasına damga vurdu

Muğla’da, Türkiye Akıl ve Zek Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası sonuçlandı.

Köyceğizli öğrenciler Akıl ve Zeka oyunları turnuvasına damga vurdu

İlkokul ve ortaokul kademelerinden birçok öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler, strateji, mantık ve dikkat becerilerini ortaya koyarak kıyasıya yarıştı. Çeşitli oyun kategorilerinde dereceye giren öğrenciler hem kendi okullarını hem de ilçesini başarıyla temsil etti. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda Köyceğizli öğrenciler gösterdikleri başarıyla turnuvaya damga vurdu. Turnuva sonunda, Equilibrio Oyunu İlkokul Kademesinde Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencisi Talha Karaca birinci, Pentago Oyunu Ortaokul Kademesinde Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Onur Sağun birinci, Kulami Oyunu Ortaokul Kademesinde Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu öğrencisi Emre Kanat üçüncü oldu. Turnuvaya katılan öğrenciler tebrik edilerek, Türkiye finallerinde ili temsil edecek olan tüm öğrencilere başarılar dilendi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Köyceğiz
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