Köyde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 16.30 sıralarında Dereiçi köyünde meydana geldi. Ahmet Uzun'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

KÖY EVİ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri, ŞAKUT Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

