Koyun yoğurdunun faydaları nelerdir? Koyun yoğurdu kilo aldırır mı? Koyun yoğurdu nasıl yapılır?

Koyun yoğurdu, koyun sütünden elde edilen, marketlerden hazır olarak satın alınabileceği gibi evde de kolaylıkla hazırlanan bir yoğurt türüdür. Her yaştan insanın beslenme düzeninde yer alabilen koyun yoğurdu birçok uzman doktorun da tavsiyesidir. Ancak birçok besin gibi koyun yoğurdu da vücudun ihtiyaç duyduğundan daha fazla miktarlarda tüketilirse bazı yan etkilere ve sorunlara yol açabilir. Bu yüzden bilinçsizce tüketilmemeli ve herhangi bir yan etkisi görülürse vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

Koyun yoğurdunun faydaları nelerdir?

Besin değerleri oldukça yüksek olan koyun yoğurdu, güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Bütün yoğurtların genel ortak özeliği olarak kabul edilen kalsiyum, koyun yoğurdunda da bulunmaktadır. Bunun dışında birçok mineral ve vitamin de içeren koyun yoğurdunun genel sağlığı destekleyici birçok faydası bilinmektedir. Koyun yoğurdu faydaları ve bazı özellikleri şunlardır:

Kemik sağlığını destekleyici özeliği bulunur. Bol miktarda kalsiyum içerir.

Enerji verir.

Hücre fonksiyonlarının düzenli çalışmasını destekler.

Fosfor minerali içerir.

Kas sinir fonksiyonlarını düzenler.

Güçlü bir antioksidandır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsakları rahatlatır.

Kas yapısını güçlendirir.

Uyku sorunlarını giderir.

Cildi korur.

Cilde parlaklık verir.

Cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar.

Diş taşlarını engeller.

Ağız sağlığına destekçidir.

Ağız kokusunun giderir.

İshale karşı etkilidir.

Kabızlığı engeller.

Mide asidini dengeler.

Sinir sistemini uyarır.

Sakinleştirir.

Özellikle çocukların zihin gelişimini destekler.

Hafızayı güçlendirir.

Fiziksel gelişime katkı sağlar.

Tiroid bezlerini çalıştırır.

Hastalıklara karşı vücudun gücünü ve dayanıklılığını arttırır.

Koyun yoğurdu nasıl yapılır?

Koyun sütünden elde edilen koyun yoğurdu dışarıdan hazır olarak satın alınabilir. Ancak özelikle doğal ürünleri ve ev yapımı besinleri tercih eden kişiler son zamanlarda evde yoğurt yapmayı tercih etmektedir. Yoğurt yapma makinesi ile de kolaylıkla hazırlanabilen koyun yoğurdu diğer geleneksel yöntemler kullanılarak da yapılabilir. Evde kolayca koyun yoğurdu yapmak için gerekli olan malzemeler ve hazırlanış aşamaları şunlardır:

Malzemeler:

1,5 kilo koyun sütü

2 kaşık yoğurt

Yapılış aşamaları:

Süt tencereye aktarılır ve kaynatılır.

Kaynayan sütün altı kapatılarak beklemeye alınır. Süt ılınması için bekletilir.

Mayalama işlemi için yoğurt bir kaseye konur.

Ilınan süte yoğurt yavaşça eklenerek tahta kaşık ile karıştırılır.

Üzeri sıkıca kapatılarak 8 saat boyunca mayalanması için bekletilir.

Daha sonra 1 gece boyunca buzdolabında bekletilir.

Koyun yoğurdu kilo aldırır mı?

İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen koyun yoğurdu, bazı kişilerin diyet listelerinde ve beslenme rutinlerinde de yer almaktadır. 1 kase yoğurtta yaklaşık olarak 101 kalori bulunur. Bu özelliği ile zayıflamaya yardımcı olarak kabul edilen koyun yoğurdu bilinçli şekilde tüketilirse kilo vermeye yardımcı da olabilir.

Diyabet hastalığında etkili olduğu bilinen koyun yoğurdu, içerdiği kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi besin kaynakları sayesinde hem besleyici hem de uzun süre tok tutma özeliğine de sahiptir. Bu yüzden diyet yapan ya da formunu korumak isteyen kişiler koyun yoğurdu tüketmeyi tercih ederler.

Koyun yoğurdu zararları var mıdır?

Birçok yemeğin yanında ya da tek başına tüketilebilen koyun yoğurdu hem lezzeti ile hem de faydaları ile çok sevilir. Ancak diğer birçok besin ve yoğurt türü gibi koyun yoğurdu da fazla miktarlarda tüketilmesi sonucunda bazı yan etkilere neden olabilir.

Özelikle emziren anneler, hamileler, çocuklar, ileri yaştaki kişiler, alerjik reaksiyonları bulunan koyun yoğurduna alerjisi olan kişiler ya da kronik hastalığa sahip kişilerin mutlaka doktor kontrolünde tüketmesi gereken koyun yoğurdunun olası yan etkileri ve zararlarının başında mide sorunları gelebilmektedir. Ayrıca alerjik reaksiyon olarak ciltte de bazı belirtiler görülebilir.