Kralı Charles ile görüşen Prens Andrew, kraliyet unvanlarından vazgeçti! Epstein iddiaları ve skandallarla gündeme gelmişti

York Dükü Prens Andrew hakkındaki Epstein iddiaları ve ortaya çıkan yeni skandalların ardından kraliyet unvanlarının elinden alınması gündeme gelmişti. Beklenen oldu ve Prens Andrew, İngiltere Kralı Charles ile yaptığı görüşmenin ardından kraliyet unvanlarından vazgeçeceğini açıkladı

EPSTEİN VE ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Andrew’un son dönemde yeniden gündeme gelen tartışmalı bağlantıları olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve üst düzey bir Çin Komünist Partisi yetkilisiyle teması bulunuyor.

GİUFFRE’NİN PRENS ANDREW İLE ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ayrıca The Guardian gazetesinde bu hafta yayımlanan Virginia Giuffre’nin ölümünden sonra basılan anı kitabından bir bölümde, Giuffre’nin Prens Andrew ile üç kez görüştüğünü iddia ettiği ortaya çıktı.

Giuffre, 2022 yılında York Dükü’ne karşı açtığı cinsel saldırı davasını uzlaşmayla kapatmış, Andrew ise iddiaları her zaman “kesin bir dille reddetmişti.” Giuffre, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.

(İHA)

