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Kremlin'den İstanbul görüşmeleri hakkında açıklama! "Temas halinde değiliz..."

Rusya cephesi yaptığı son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, iki ülkenin belli mutabakatlara varması halinde görüşebileceğini duyurdu. Öte yandan Kremlin İstanbul görüşmeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin'den İstanbul görüşmeleri hakkında açıklama! "Temas halinde değiliz..."
Doğukan Akbayır

Kremlin, perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan ancak Rus lider Putin'in gelmemesi nedeniyle yapılamayan Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili açıklama yaptı. Kremlin, belirli şartlarda anlaşılırsa Putin ve Zelenskiy arasında bir zirvenin gerçekleşebileceğini duyurdu.

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"ABD İLE TEMAS HALİNDE DEĞİLİZ"

ABD Başkanı Trump'la görüşmenin yarar sağlayabileceğini düşündüklerinde bunu duyuracaklarını belirten Kremlin, "ABD ile bir temas halinde değiliz" dedi.

"İstanbul görüşmelerinin ardından önümüzdeki ilk adım mahkum takası" açıklamasını yapan Kremlin, "Görüşmelerde öne sürdüğümüz şartlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılır" dedi.

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KREMLİN'DEN 'İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ' DEĞERLENDİRMESİ

Kremlin'den yapılan açıklamaların devamında şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul görüşmelerinden sonraki adım, tutukluların takas edilmesi ve şartlar listesinin değiştirilmesidir."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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