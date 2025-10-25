HABER

Kremlin'den şaşırtan açıklama! İptal deniyordu ama... Trump ve Putin görüşecek

Kremlin Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'den tüm dünyayı ters köşe yapan yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, "Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacağı açıklanan zirveyi iptal ettiğini duyurmasının ardından Kremlin'den aksi yönde bir başka açıklama geldi.

Kremlin Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev CNN'e yaptığı açıklamada "Zirve gerçekleşecek" dedi.

Dmitriev açıklamasında, Ukrayna konusunda da diplomatik çözüme yakın olduklarını belirterek "Eminim Ukrayna'da diplomatik çözüm gerçekleşecek" dedi.

TRUMP, "İPTAL" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile planladığı yüz yüze görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

"PUTİN İLE GÖRÜŞME FİKRİ DOĞRU GELMEDİ"

Trump, "Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor" dedi.

