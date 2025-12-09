HABER

Zeytinburnu'nda park yeri kavgası cinayetinde 2 tutuklama

İstanbul Zeytinburnu'nda park yeri kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeytinburnu'nda park yeri kavgası cinayetinde 2 tutuklama

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat A. ile Nadir K. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıkmıştı. Tartışma dün tekrar başlamış ve taraflar arasında büyümüştü.

Zeytinburnu nda park yeri kavgası cinayetinde 2 tutuklama 1

PARK KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmaya Sedat A.'nın yakını Sinan A. ve Nadir K.'nın yakını İbrahim K. da katılmıştı. Tarafların sokak ortasında tutuştuğu kavgada Nadir K., elindeki silahla Sedat A. ve Sinan A.'ya ateş etmiş ve Sedat A. ile Sinan A., yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Arıkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Zeytinburnu nda park yeri kavgası cinayetinde 2 tutuklama 2

CİNAYETLE İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli Nadir K. ve İbrahim K.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Sorguları tamamlanan şüpheliler bugün Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Zeytinburnu nda park yeri kavgası cinayetinde 2 tutuklama 3

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, Nadir K. ve İbrahim K., savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

