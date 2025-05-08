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Kremlin sözcüsü Peskov'dan ateşkes uyarısı! "Gerekli karşılık verilecek"

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da 3 günlük ateşkes ilanıyla ilgili, “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir” dedi.

Kremlin sözcüsü Peskov'dan ateşkes uyarısı! "Gerekli karşılık verilecek"
Begüm Özkaynak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.

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"TESİSLERİMİZE SALDIRMAYA DEVAM EDERSE GEREKLİ KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da 8 ila 10 Mayıs’ı kapsayan ateşkes ilanıyla ilgili, “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir” ifadesini kullandı.

(DHA)

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy ateşkes Dmitriy Peskov kremlin
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