Kronik yorgunluk sendromu ile nasıl başa çıkılır? Kronik yorgunluk sendromu ile başa çıkma stratejileri

Modern hayatın hızlı temposu içerisinde stres ve düzensiz yaşam alışkanlıkları birçok insanda sürekli yorgunluk hissi yaratabilir. Geçici yorgunluklar dinlenerek hafifletilebilir. Fakat kronik yorgunluk basit bir halsizlikten daha ciddi bir durumdur. Kronik yorgunluk sendromu uzun süre boyunca devam eden ve dinlenmekle geçmeyen bir sorundur. Sürekli yorgunluk günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir durum olarak açıklanabilir. Kronik yorgunluk sendromu bağımsız bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkabilir. Bununla beraber altta yatan başka sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Bu noktada öncelikle uzman bir doktora başvurulmalıdır. Doktor desteğiyle beraber kronik yorgunluk sendromu ile başa çıkma stratejileri de uygulanabilir.

Kronik yorgunluk sendromu belirtileri nelerdir?

Kronik yorgunluğun bilinen yaygın belirtileri şunlardır:

Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk hissi yaşanır. Uyku düzeni sağlansa bile kişi sürekli halsiz ve enerjisiz hisseder. Sabahları yorgun uyanmak ve gün içerisinde enerjinin hızla düşmesi sık görülür.

Zihinsel bulanıklık, unutkanlık ve dikkatin dağılması kronik yorgunluğun en yaygın belirtilerindendir. Basit görevleri yapmak bile bazen aşırı zorlaşabilir.

Kronik yorgunluk sendromunda nedeni tam olarak anlaşılamayan kas ve eklem ağrıları sık görülür. Ağrılar genellikle vücudun farklı bölgelerine yayılır ve uzun süre devam edebilir.

Tekrarlayan baş ağrıları ve baş dönmeleri yaşanabilir. Ani bir şekilde ayağa kalkmalarda göz kararması da sık görülen bir durumdur.

Günlük işleri yapmak oldukça zorlaşır. Kişinin motivasyon düşer ve sosyal hayattan uzaklaşabilir. Bu durumun sürekli hale gelmesi yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Kronik yorgunluk sendromu ile nasıl başa çıkılır?

Yorgunluğa sebep olan hastalığın ilerlemesini önlemek ve erken teşhis için mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır. Kronik yorgunluk sendromu tedavisi yorgunluğa yol açan nedenlere göre değişiklik gösterebilir. Tedavinin temelinde yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi yer alır. Yaşam tarzı değişiklikleri arasında dengeli beslenme ve psikolojik destek oldukça önemlidir.

Kronik yorgunluk sendromunda farklı alanlardan uzmanların birlikte çalıştığı multidisipliner bir yaklaşım benimsenmesi gerekebilir. Kronik yorgunluk sendromuyla başa çıkmak için doktor tedavisiyle beraber ek yöntemler uygulanabilir. Bunun için ilk olarak düzenli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Kronik yorgunluk sendromuyla başa çıkmak için günlük yaşamda uygulanabilecek bazı pratik yöntemler şunlardır:

1. Düzenli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin

Her gün aynı ya da benzer saatlerde uyuyup uyanmaya çalışın. Gün boyunca dengeli beslenin. Beslenme düzeninizde sebze, meyve, tam tahıllar ve proteinli besinlere yer verin. Yürüyüş ve yoga gibi hafif tempolu egzersizler enerjinizi artırabilir.

2. Stresi yönetin

Gün içinde kısa molalar vererek derin nefes alıp rahatlamaya çalışın. Stresi azaltmada yardımcı rutinler oluşturun. Bunlar arasında meditasyon, nefes egzersizleri veya kısa yürüyüşler stresi azaltabilir.

3. Psikolojik destek alın

Duygularınızı paylaşmak ve rahatlamak için terapi veya danışmanlık hizmetlerinden faydalanın. Bununla beraber yakın çevrenizle bu durum hakkında konuşmak da zihinsel bir rahatlama sağlayabilir.

4. Hobilerinize ve dinlenmeye zaman ayırın

Belirli zamanlarda sevdiğiniz aktivitelerle ilgilenmek motivasyonunuzu artırır ve enerji bulmanızı sağlar. Bunlar arasında kitap okumak, müzik dinlemek, resim yapmak ya da bahçe işleri gibi küçük hobilerle ilgilenmek oldukça faydalıdır.

5. Sadece doktor onayıyla takviye ve bitkisel destek kullanın

Vitamin ve mineral takviyeleri yorgunluk belirtilerini azaltmada yardımcı olabilir. Ancak bu tür takviyeler kesinlikle uzman doktor onayıyla kullanılmalıdır.