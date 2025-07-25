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Kruvaziyer yolcusu görme kaybı yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen kruvaziyer gemisinin rahatsızlanıp görme kaybı yaşayan yolcu için geri döndüğü, yolcunun ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kruvaziyer yolcusu görme kaybı yaşadı

İki gün önce ilçeye gelen "Resilient Lady" akşam saatlerinde Bodrum Liman'ından ayrıldı. Bir süre sonra gemide bulunan A.B. isimli yolcu, rahatsızlanıp görme kaybı yaşadı.

Kruvaziyer yolcusu görme kaybı yaşadı 1

GÖRME KAYBI YAŞADI

Gemi, İstanköy Adası güneyinden tekrar Bodrum önlerine dönmek zorunda kaldı. Rahatsızlanan şahsın tam teşeküllü bir hastaneye sevk edilmesi kararını veren gemi içerisinde bulunan doktorlar şahsın görme kaybı yaşadığı ve operasyon yapılması gerektiği bilgisi üzerine, hasta Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Bodrum'a getirildi.

Kruvaziyer yolcusu görme kaybı yaşadı 2

GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve operasyon geçiren hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

(İHA)

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Muğla gemi yolcu
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