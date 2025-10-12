HABER

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar"

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kuaför, açılışına saatler kala kundaklandı. Güvenlik kameraları incelendiğinde gece saatlerinde binaya giren 1’i kadın kasklı 2 şüphelinin benzin döktüğü görüldü. Yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu söyleyen dükkan sahibi "Bilerek son güne bıraktılar, zarar ziyan fazla olsun diye" diyerek isyan etti.

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar"

Olay, 7 Ekim Salı günü saat 02.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddedeki bir binanın 1'inci katındaki iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla inceleme başlattı.

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 1

SABAH AÇILIŞI YAPILACAKTI

Polis ekipleri binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde motosikletle olay yerine gelen kasklı 2 kişinin, içeri ellerindeki poşetle girdiğini, yaklaşık 3 dakika sonra da koşarak dışarı çıktıklarını tespit etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle dükkanda yaklaşık 800 bin lira hasar oluştuğu öğrenildi.

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 2

"BENZİN DÖKÜP KAÇIYORLAR"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Umut Aracı, "2 şahıs motosikletle geliyor, kaskları var yüzlerinde maskeleri var. Biri kadın biri erkek, kamerada da belli oluyor. Aşağıdan kapıyı omuzla ittirerek açıyorlar ama yukarıdaki kapıyı kilit olduğu için açamıyorlar. Benzini kapının arasından döküyor; ondan sonra kaçıp gidiyorlar. Olay aşağı yukarı 2,5 dakika sürüyor. Ondan sonra bizi de aradılar. arıyorlar. Apartmandan çıkarken esnaf görmüş. Sesten dolayı bizi aradılar, dükkan yanıyor diye. Biz geldiğimizde zaten alev topuydu dükkan. İtfaiye geldi söndürdü" dedi.

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 3

"800 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR VAR"

Umut Aracı, "İfade verdik, şu anda araştırılıyor bekliyoruz yani kim neden yapar bir düşmanımız hasmımız yok. Niçin yapar bilmiyoruz. Çevre esnaflardan rekabet olur diye yapan mı oldu, yoksa çekemeyen biri mi yaptı bilmiyorum. Şahsi düşmanımız olsa benim arabam var evim var gelir ona yapardı. Ben buradayım sabah akşam gelir dükkana sıkardı. Bizle işi olmayan çekemeyen kıskanan bir insan büyük ihtimalle. Olmasını istemediği için de son güne kadar bekledi zarar büyük olsun diye. Burada aşağı yukarı 800 bin liranın üzerinde zarar var. Biz burayı dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptık, zor zamanlardan geçtik. Şu anda nasıl yapacağız toparlayacağız bilmiyorum. Kiracı olarak mağdur olduk, ev sahibinin burası evi bizim de ikinci evimiz sayılır. O kadar masraf ediyorsun o kadar para harcıyorsun. Ortada hiçbirşey yok" dedi.

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 4

"SABAH AÇILIŞIMIZ OLACAKTI"

Umut Aracı, "Olayın üzerinden 3-4 gün geçti. Bunun yetkililer tarafından da duyulmasını istiyoruz. Yardımcı olmak isteyen hayırseverler ve iş insanlarından destek bekliyoruz. 10 yıldır hiçbirşeye bulaşmadım. Tüm eşyalar yandı, belki 1-2 tane koltuk kaldı onlar da dumandan is olmuş. Çoğu da zaten dönüşümü yapılamayacak şeyler. Olay 6'sının akşamı oldu; sabah açılışımızın olacağını da her yerden paylaşmıştık. Yangından 7 saat sonra saat 09.00 gibi açılış olacaktı. Bilerek son güne bıraktılar, zarar ziyan fazla olsun diye" şeklinde konuştu. (DHA)

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 5

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 6

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 7

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 8

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 9

Kuaför salonunda feci olay! Açılışına saatler kalmıştı... "Bilerek son güne bıraktılar" 10

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

