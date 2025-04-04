HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kuantum bilgisayarların özelliği nedir? Bir ay süren iş 1-2 günde tamamlanıyor!

Kuantum bilgisayarların özelliği nedir? Bir ay süren iş 1-2 günde tamamlanıyor!

04.04.2025 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, kuantum bilgisayarların sağladığı hızlı işlem gücünün, iş dünyasında büyük değişikliklere yol açacağını belirtti. Verileri çok daha hızlı işleme kapasitesine sahip olan kuantum bilgisayarların, artık daha yaygın olarak kullanılacağını ifade eden Topuzoğlu, "Kuantum bilgisayarlarla belki de bir ay ya da iki ay sürecek bir işi, artık sadece 1-2 günde hatta bazen saatler içinde tamamlayabiliyoruz" dedi. Detaylar haberimizde...

Kuantum bilgisayarların özelliği nedir? Bir ay süren iş 1-2 günde tamamlanıyor!

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, kuantum bilgisayarların verileri işleme hızındaki olağanüstü kapasitesinin, iş dünyasında büyük değişimlere yol açacağını belirtti. Topuzoğlu, kuantum bilgisayarlarla bir ay veya iki ay süren bir işi, artık sadece 1-2 günde hatta bazen saatler içinde tamamlayabileceklerini vurgulayarak, "Kuantum bilgisayarlar, iş hayatında daha fazla kullanılmaya başlanacak" dedi. Bu teknoloji, iş süreçlerini hızlandırarak verimliliği artırma potansiyeli taşıyor.

thumbs_b_c_0d1e0f3c0c6a97c3c10837f342c232bb

"HIZLI BİR ŞEKİLDE İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP BİLGİSAYARLARDIR"

Kuantum bilgisayarlarla işlemlerin çok daha rahat bir şekilde yapılabileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Kuantum bilgisayarlar bilinen bilgisayarlara göre daha hızlı bir şekilde işleme kapasitesine sahip bilgisayarlardır. Tabii ki verinin artmasıyla birlikte hepimizin bildiği üzere hem internetin güçlenmesi hem verinin artması hem de yapay zekanın da gündeme gelmesiyle birlikte veri işleme hızına ihtiyaç duymamızdan dolayı daha güçlü bilgisayarlara ihtiyaç oldu. Bu sebeple de bilindik sürücülere, serverlara göre daha da hızlı işlem yapabilecek belki de bin katı 10 bin katı kapasitede bilgisayarlar ortaya çıktı. Eskiden belki de 1 ayda ya da 2 ayda yapacağınız bir işlevi artık 1-2 günde hatta bazen saatler seviyesinde sürede yapabiliyoruz. Bu en büyük avantajı yani bir veriye ulaşmak İstediğiniz zaman, bir veri analizi yapmak istediğimiz zaman haliyle çok daha rahat bir şekilde bu işlemleri yapabiliyoruz. Bu en büyük avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dezavantaj olarak da 2 dezavantajından bahsedebiliriz. Birinci dezavantajı, haliyle bu kadar hızlı bir şekilde veriye ulaşmak istemek ya da bir sorunun cevabını bulabilmek bir güvenlik açığını da ortaya çıkarabiliyor. Eskiden hackerlar verileri ya da bir şifreyi kırmak istedikleri zaman brute force yöntemiyle yani sözlükteki kelimeleri bir araya getirerek tahmin şeklinde o şifreye ulaşabiliyorlardı ve bu günlerce sürebiliyordu. Tabii ki bu tarz bilgisayarların çıkmasıyla birlikte daha kısa sürede bu şifre elde edilebiliyor. Yani içinde harf, rakam, işaret dahi olsa milyonlarca milyarlarca denemeyi çok kısa süre içerisinde yapabiliyor. Bu da haliyle bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

kuantummm

"İLERİDE HER BİLGİSAYAR BELKİ DE BİR KUANTUM BİLGİSAYARA DÖNÜŞECEK"

Topuzoğlu, ilerleyen günlerde kuantum bilgisayarların iş hayatında daha fazla kullanılacağını söyleyerek, "Diğer dezavantajı ise haliyle İnternetin de hızlı olması gerekiyor. İnternetin hızlı olmadığı ortamda bu bilgisayarları çok verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. O yüzden de yeni yeni internet hızlarında 5G, 5.5G, 6G derken ortaya çıkmasa da sebebiyet veriyor. Türkiye'de Savunma Sanayi Başkanlığı, TOBB Üniversitesi, Aselsan gibi kurumlar kuantum bilgisayarları kullanıyor. Tabii ki orada da çok yoğun iş olduğu için veri üzerine ya da kullanılması gereken hesaplamalar ve benzeri işlemlerle ilgili çok büyük işini kolaylaştırıyor. Aynı şekilde üniversitede de bildiğiniz üzere akademik çalışmalar diğer konulardaki araştırma alanında daha hızlı yapılması sağlanmış oluyor. İleride her bilgisayar belki de bir kuantum bilgisayara dönüşecek. Nasıl ki bundan biz 20 yıl önce 386-486 bilgisayarları kullanırken i5 serisine geçildiği zaman çok sevindiysek ya da çok daha hızlı bir şekilde işlem yapabilir hale geldiysek önümüzdeki günlerde de tahmin ediyorum ki kuantum bilgisayarlar iş hayatı içinde daha fazla kullanılmaya başlayacak" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Havalimanında ortalık karıştı: Ateş açıldı! Havalimanında ortalık karıştı: Ateş açıldı!
Annesi öldü, veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı! 70 yaşındaki kardeşi ortaya çıktıAnnesi öldü, veraset ilamıyla hayatının şokunu yaşadı! 70 yaşındaki kardeşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar eğitim proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"

Dervişoğlu'nu kızdırdı! "Biz de onu mu boykot edelim?"

Son dakika | Bahçeli'den 65 gün sonra ilk görüntü! Önce Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret, sonra MHP Genel Merkezi'nde coşkulu karşılama

Son dakika | Bahçeli'den 65 gün sonra ilk görüntü! Önce Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret, sonra MHP Genel Merkezi'nde coşkulu karşılama

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Dünyayı sarsan ticaret savaşı kızışıyor! Trump’ın gümrük vergisi hamlesine böyle yanıt verdiler

Dünyayı sarsan ticaret savaşı kızışıyor! Trump’ın gümrük vergisi hamlesine böyle yanıt verdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.