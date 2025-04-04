Kuantum bilgisayarların özelliği nedir? Bir ay süren iş 1-2 günde tamamlanıyor!

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, kuantum bilgisayarların verileri işleme hızındaki olağanüstü kapasitesinin, iş dünyasında büyük değişimlere yol açacağını belirtti. Topuzoğlu, kuantum bilgisayarlarla bir ay veya iki ay süren bir işi, artık sadece 1-2 günde hatta bazen saatler içinde tamamlayabileceklerini vurgulayarak, "Kuantum bilgisayarlar, iş hayatında daha fazla kullanılmaya başlanacak" dedi. Bu teknoloji, iş süreçlerini hızlandırarak verimliliği artırma potansiyeli taşıyor.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP BİLGİSAYARLARDIR"

Kuantum bilgisayarlarla işlemlerin çok daha rahat bir şekilde yapılabileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Kuantum bilgisayarlar bilinen bilgisayarlara göre daha hızlı bir şekilde işleme kapasitesine sahip bilgisayarlardır. Tabii ki verinin artmasıyla birlikte hepimizin bildiği üzere hem internetin güçlenmesi hem verinin artması hem de yapay zekanın da gündeme gelmesiyle birlikte veri işleme hızına ihtiyaç duymamızdan dolayı daha güçlü bilgisayarlara ihtiyaç oldu. Bu sebeple de bilindik sürücülere, serverlara göre daha da hızlı işlem yapabilecek belki de bin katı 10 bin katı kapasitede bilgisayarlar ortaya çıktı. Eskiden belki de 1 ayda ya da 2 ayda yapacağınız bir işlevi artık 1-2 günde hatta bazen saatler seviyesinde sürede yapabiliyoruz. Bu en büyük avantajı yani bir veriye ulaşmak İstediğiniz zaman, bir veri analizi yapmak istediğimiz zaman haliyle çok daha rahat bir şekilde bu işlemleri yapabiliyoruz. Bu en büyük avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dezavantaj olarak da 2 dezavantajından bahsedebiliriz. Birinci dezavantajı, haliyle bu kadar hızlı bir şekilde veriye ulaşmak istemek ya da bir sorunun cevabını bulabilmek bir güvenlik açığını da ortaya çıkarabiliyor. Eskiden hackerlar verileri ya da bir şifreyi kırmak istedikleri zaman brute force yöntemiyle yani sözlükteki kelimeleri bir araya getirerek tahmin şeklinde o şifreye ulaşabiliyorlardı ve bu günlerce sürebiliyordu. Tabii ki bu tarz bilgisayarların çıkmasıyla birlikte daha kısa sürede bu şifre elde edilebiliyor. Yani içinde harf, rakam, işaret dahi olsa milyonlarca milyarlarca denemeyi çok kısa süre içerisinde yapabiliyor. Bu da haliyle bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"İLERİDE HER BİLGİSAYAR BELKİ DE BİR KUANTUM BİLGİSAYARA DÖNÜŞECEK"

Topuzoğlu, ilerleyen günlerde kuantum bilgisayarların iş hayatında daha fazla kullanılacağını söyleyerek, "Diğer dezavantajı ise haliyle İnternetin de hızlı olması gerekiyor. İnternetin hızlı olmadığı ortamda bu bilgisayarları çok verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. O yüzden de yeni yeni internet hızlarında 5G, 5.5G, 6G derken ortaya çıkmasa da sebebiyet veriyor. Türkiye'de Savunma Sanayi Başkanlığı, TOBB Üniversitesi, Aselsan gibi kurumlar kuantum bilgisayarları kullanıyor. Tabii ki orada da çok yoğun iş olduğu için veri üzerine ya da kullanılması gereken hesaplamalar ve benzeri işlemlerle ilgili çok büyük işini kolaylaştırıyor. Aynı şekilde üniversitede de bildiğiniz üzere akademik çalışmalar diğer konulardaki araştırma alanında daha hızlı yapılması sağlanmış oluyor. İleride her bilgisayar belki de bir kuantum bilgisayara dönüşecek. Nasıl ki bundan biz 20 yıl önce 386-486 bilgisayarları kullanırken i5 serisine geçildiği zaman çok sevindiysek ya da çok daha hızlı bir şekilde işlem yapabilir hale geldiysek önümüzdeki günlerde de tahmin ediyorum ki kuantum bilgisayarlar iş hayatı içinde daha fazla kullanılmaya başlayacak" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır