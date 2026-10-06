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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı, İzzet Yıldızhan için de beraat istedi. Aleyna Kalaycıoğlu için suçu bildirmeme suçundan 1 yıl hapsi istenip tahliyesi talep edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Ufuk Dağ

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı, İzzet Yıldızhan için de beraat istedi. Savcı Aleyna Kalaycıoğlu için de 1 yıla kadar hapis istemi ve tahliye istedi.

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı; Alaattin Kadayıfçıoğlu'na "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 4 yıla kadar hapis talep ederken, Aleyna Kalaycıoğlu için suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis talep etti ve tahliyesi istedi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar 1

Anne Zuhal Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan için de beraat istedi.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan Aleyna Kalaycıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı
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