Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan konum itirafı

İstanbul Ümraniye'de Vahap Canbay ile araç içerisinde beklerken silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın ölümü infial yaratırken cinayetle ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

KRİTİK 'KONUM' SORUSU YANIT BULDU

Cinayetin ardından, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na Kundakçı'nın da bulunduğu yerin konumunu kimin verdiği merak konusu olmuştu. Bu soru tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'na soruldu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KONUMU KENDİSİ VERMİŞ

Aleyna Kalaycıoğlu, olayın yaşandığı yerin konumunu Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kendisinin verdiğini söyledi. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Kalaycıoğlu konuyla ilgili olarak şunu söyledi:

"BANA 'STÜDYONUN KONUMUNU AT, BEN DE ARAÇTAKİLERE İLETEYİM' DEDİ"

"Alaattin ile stüdyoya seyir halindeydik. VIP araç önden gittiği için bana stüdyonun konumunu at, ben de araçtakilere ileteyim dedi. Ben de yanımdaki Alaattin’in telefonuna konumu gönderdim"