HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı, Manisa polisinin titiz çalışmasıyla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı

Olay, 5 Ekim'de saat 14.35 sıralarında Turgutlu ilçesi E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö. (45) benzin istasyonunda eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö., önce Mehmet Ceyhun T.’yi bıçakladı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'yi, kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Dehşet anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı 1

HAYATİ TEHLİKESİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Saldırı sonucu Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Fatma K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ZANLI ORMANLIK ALANDA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'nün kullandığı kamyon, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Hüseyin Ö.'nün Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi’nde ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Hüseyin Ö., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adli makamlara sevk edildi.

Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı 2

MANİSA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın da olayın ardından başlatılan soruşturma ve yakalama sürecini yakından takip ettiği, sürecin titizlikle yürütülmesi için emniyet birimleriyle sürekli koordinasyon halinde olduğu öğrenildi.

(İHA)

08 Ekim 2025
08 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Macron'dan kritik karar! 48 saat içinde belli olacakMacron'dan kritik karar! 48 saat içinde belli olacak
"Köln'ün babası" lakabıyla tanınan suç örgütü lideri tutuklandı"Köln'ün babası" lakabıyla tanınan suç örgütü lideri tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.