Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı

Olay, 5 Ekim'de saat 14.35 sıralarında Turgutlu ilçesi E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö. (45) benzin istasyonunda eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö., önce Mehmet Ceyhun T.’yi bıçakladı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'yi, kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Dehşet anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Saldırı sonucu Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Fatma K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ZANLI ORMANLIK ALANDA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'nün kullandığı kamyon, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Hüseyin Ö.'nün Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi’nde ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Hüseyin Ö., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adli makamlara sevk edildi.

MANİSA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın da olayın ardından başlatılan soruşturma ve yakalama sürecini yakından takip ettiği, sürecin titizlikle yürütülmesi için emniyet birimleriyle sürekli koordinasyon halinde olduğu öğrenildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...