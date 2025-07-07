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Küçük mert, okul kantininde satılan şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mahkeme kararını verdi

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada karar verildi. Mahkeme, 5 sanığı ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan hapis ve adli para cezasına çarptırırken, 5 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Küçük mert, okul kantininde satılan şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mahkeme kararını verdi

Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Avcı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

Küçük mert, okul kantininde satılan şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mahkeme kararını verdi 1

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Fatma Şahin ve Koray Hozantaş katıldı. Diğer sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Duruşmada Mert Yağız Köksal’ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Sanık Fatma Şahin, “Mahkeme sürecindeki her duruşmaya üzüntüyle katıldım. Alınan 3 bilirkişi raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin sorumlu olmadığı açıkça belirtilmiştir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

"DENETİM YETKİSİ BAKANLIĞA AİT"

Sanık Koray Hozantaş ise “Her duruşmaya acıyı yüreğimde hissederek katıldım. Ancak bu olayda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Şırınga çikolataların kantinde satışıyla ilgili denetim yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olduğu yazışmalarla sabittir. Bilirkişi raporlarında da kusurum olmadığı belirtilmiştir” diyerek beraatini istedi.

KARAR VERİLDİ

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, kantin görevlisi sanık Neşe Yavuz’u ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Okul müdürü sanık Abdulkadir Pehlivan’a aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar firma sahibi Yunus Taycı, firma yetkilileri Servet Yılmaz ve Uğur Yılmaz hakkında da ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu cezalar adli para cezasına çevrilerek her biri için 605 gün karşılığı 48 bin 400 TL adli para cezası uygulanmasına hükmedildi. Sanıklar öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak, okul müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, Tarım Bakanlığı Gıda Kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat kararı verildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara çikolata
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