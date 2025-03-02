Küçük Nazlı'nın nasıl öldüğü ortaya çıktı! Cenazede yürekler dağlandı: Babası tabutun üzerine bıraktı

4 yaşındaki Nazlı Şeşen, tek çocuğu olduğu ailesi Gülizar-İsmail Şeşen çiftiyle Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kocabaş Mahallesi'nde yaşıyordu. Küçük Nazlı cuma günü öğlen saatlerinde kayıplara karıştı. Ailesi ihbarda bulundu, bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAMERALAR İNCELENİNCE AKILLARA BİR İHTİMAL GELDİ

Yapılan araştırmada, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı. Kamera görüntülerinde Şeşen'in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

ÖNCE TERLİĞİ BULUNDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen'e ait terlik bulundu. Debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri de çalışmalara katıldı. Çalışmalarda jandarma arama köpeği de kullanıldı. Aramalar gece boyunca da devam etti.

Arama-kurtarma çalışmalarına 2'nci günde Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, sivil toplum kuruluşları ve mahallelinin katılımıyla yaklaşık 500 kişilik ekiple karadan 50 kilometrelik alanda devam edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve cayrokopter ile Aksu Deresi boyunca 15 kilometrelik alanı havadan taradı.

KAHREDEN HABER BÖYLE GELDİ

30 dalgıç da Aksu Deresi'nde hat oluşturup suda arama yaptı. Antalya'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi derenin içinde çalışma yaptı. Nazlı Şeşen’in düştüğü yere yaklaşık 5 kilometre mesafede cesedi bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede detaylı inceleme yaptı.

SUDA BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Nazlı Şeşen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunda Şeşen'in vücudunda herhangi bir delici kesici alet ya da yara izine rastlanmadı. Nazlı Şeşen'in boğulduğu tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsinin ardından Nazlı Şeşen'in cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazı öncesi İsmail Şeşen, kızının tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı.

Nazlı Şeşen için Kocabaş Mahallesi'nde öğle namazının ardından Kösem Camisi'ndeki cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Şeşen'in ailesi ve mahalleli katıldı. Kılınan namazın ardından Nazlı Şeşen, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır