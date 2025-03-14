Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Bilecik merkez Küçük Sanayi Sitesi 3. Sokak ile 6. Sokak kesiştiğini noktana meydana geldi. Alınan bilgilere Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3. Sokak üzerinde seyir halindeki Alperen A., idaresindeki motosikleti ile 6. Sokak'ta seyir halinde olan Mert Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Alperen A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır