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Küçükçekmece’de araç ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de hafif ticari araç, önce kaldırıma, ardından seyir halindeki servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece’de araç ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 DUG 926 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından seyir halindeki 34 LNY 393 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, araçta ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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