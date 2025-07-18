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Küçükçekmece’de bir gencin evinde cansız bedenine ulaşıldı

Küçükçekmece’de Pakistan uyruklu genç yaşadığı evde ölü bulundu. Ölen gencin ev arkadaşları, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Küçükçekmece’de bir gencin evinde cansız bedenine ulaşıldı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Pakistan uyruklu 25 yaşlarındaki genç, arkadaşları tarafından yaşadığı dairede yerde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Polis eşliğinde daireye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, dairede yaşayan diğer 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası genç adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şahsın cinayete kurban gidip gitmediği polisin incelemeleri sonrası belli olacak

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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