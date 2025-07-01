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Küçükçekmece'de dehşet veren olay: İki aylık eşini tek yumruk darbesiyle öldürdü!

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 2 aylık evli çift Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşadı. İddiaya göre kadın adama "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum" demesi üzerine tartışma büyüdü. Öfkesine hakim olamayan Nazım Özayyıldız, eşine yumruk attı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına vurdu. Kadın hayatını kaybederken adam gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de dehşet veren olay: İki aylık eşini tek yumruk darbesiyle öldürdü!

Küçükçekmece'de 2 ay önce dünya evine giren çiftin mutlu yuvası, şiddetli bir kavgayla kana bulandı. İddiaya göre, kıskançlık krizi sonrası çıkan tartışmada genç kadın, eşinin yumruğuyla hayatını kaybetti. Adam gözaltına alındı.

Korkunç olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 2 aylık evli çift Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı.

Küçükçekmece de dehşet veren olay: İki aylık eşini tek yumruk darbesiyle öldürdü! 1

Nazım Özayyıldız'ın emniyette verdiği ilk ifadesine göre, eşi Özlem Özayyıldız'ın kendisine "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum" demesi üzerine tartışma büyüdü. Öfkesine hakim olamayan Nazım Özayyıldız, eşine mutfak bölümünde yumruk attı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına çarparak ağır yaralandı.

YEĞENİNİN İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Küçükçekmece de dehşet veren olay: İki aylık eşini tek yumruk darbesiyle öldürdü! 2

Çiftin tartışma seslerini duyan, adamın bir üst katta oturan yeğeni, durumdan şüphelenerek daireye geldi. İçeri girdiğinde yengesi Özlem Özayyıldız'ı mutfak tezgahının yanında hareketsiz yatarken bulan yeğen, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Küçükçekmece de dehşet veren olay: İki aylık eşini tek yumruk darbesiyle öldürdü! 3

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KADINI YERDE YATARKEN GÖRDÜĞÜMDE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM"

Küçükçekmece de dehşet veren olay: İki aylık eşini tek yumruk darbesiyle öldürdü! 4

Olayı gören mahalle sakinlerinden Pınar Baydemir; "Dün gece saat 03.00 sıralarında kalktım kapıda ambulans ve polis ekipleri vardı. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm. Kadını o halde görünce öldüğünü anladım.

Küçükçekmece de dehşet veren olay: İki aylık eşini tek yumruk darbesiyle öldürdü! 5

Sonrasında cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Eşler arasında tartışma sonucu eşini öldürdüğünü anladık. Bizim arabamızın üzerinde yumurta vardı. Biz bunun kavga esnasında olduğunu düşündük" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Küçükçekmece'de kıskançlık krizi nedeniyle kavga ettiği 2 aylık eşini yumrukla öldüren adam emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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İstanbul Küçükçekmece
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