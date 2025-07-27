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Küçükçekmece'de eski çalıştığı iş yerini ziyarete gitti; silahlı saldırıya uğradı

Küçükçekmece'de eski çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarını ziyaret eden H.A. (20), motosiklet kaslı şüphelinin silahlı saldırısıyla yaralandı. Bacağından vurularak hafif yaralanan H.A., hastaneye götürülürken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Küçükçekmece'de eski çalıştığı iş yerini ziyarete gitti; silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 15.15 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; eski çalıştığı iş yerine ziyarete gelen H.A., buradaki arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada motosikletini arka sokağa bırakarak iş yerinin önüne gelen şüpheli, yanındaki silahı çıkararak H.A.'ya ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan H.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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